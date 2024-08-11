В Калининградской области вырос спрос на посуточную аренду жилья с питомцами

В Калининградской области вырос спрос на посуточную аренду жилья с отметкой pet-friendly. Проживать в съёмных домах вместе со своими питомцами гости региона хотят на 51% чаще, чем годом ранее. Квартиры, в которых разрешено останавливаться с собаками и кошками, также стали более востребованными среди квартиросъёмщиков. В этом сегменте спрос вырос на 25%, сообщили в «Авито Путешествиях».



По данным сервиса, в июле снять квартиру при путешествии с питомцем в Калининградской области можно было в среднем за 3500 рублей в сутки, а загородный объект — за 7000 рублей.

В целом по стране выбор загородного pet-friendly жилья по сравнению с июнем 2024 года сократился на 4%. Положительная динамика наблюдалась в 19 регионах исследования из 62.

«Арендодатели в сегменте краткосрочной аренды начинают толерантнее относиться к путешественникам с питомцами. Для многих объектов это становится конкурентным преимуществом и позволяет находить больше клиентов: согласно последним исследованиям, с разной степенью регулярности более половины россиян берут с собой животных в путешествия», — рассказал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.