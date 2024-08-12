В России определили признаки для изъятия дачных участков и земель под ИЖС

Все новости по теме: Недвижимость

Росреестр разработал два постановления, которые определяют признаки неиспользуемых земельных участков, а также перечень мероприятий по их освоению. Об этом пишет «РБК Недвижимость» в понедельник, 12 августа.

Земельный участок, который предназначен для строительства, может быть признан неиспользуемым в следующих случаях:

  • если в течение двух и более лет на нём не появились фундамент, подземные конструктивные элементы,

  • если в течение пяти лет построенное здание не зарегистрировано (исключение составляют случаи, когда разрешение на строительство содержит другие сроки).

Признаки неиспользуемых земель с существующими постройками:

  • неиспользование зданий по целевому назначению в течение пяти и более лет,

  • разрушение или повреждение конструктивных элементов построек (разрушена крыша, стены, нет окон или стёкол в них), если в течение пяти и более лет не проводился ремонт.

Перечень мероприятий по освоению земельного участка включает: производство земляных работ, рекультивацию земель, увлажнение или осушение (по необходимости), освобождение участка от отходов, мусора и сорняков.

«Прежде всего это касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью. Человеку дается три года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф и т. д.)», — пояснили в пресс-службе Росреестра.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter