В России определили признаки для изъятия дачных участков и земель под ИЖС

Росреестр разработал два постановления, которые определяют признаки неиспользуемых земельных участков, а также перечень мероприятий по их освоению. Об этом пишет «РБК Недвижимость» в понедельник, 12 августа.



Земельный участок, который предназначен для строительства, может быть признан неиспользуемым в следующих случаях:

если в течение двух и более лет на нём не появились фундамент, подземные конструктивные элементы,

если в течение пяти лет построенное здание не зарегистрировано (исключение составляют случаи, когда разрешение на строительство содержит другие сроки).

Признаки неиспользуемых земель с существующими постройками:

неиспользование зданий по целевому назначению в течение пяти и более лет,

разрушение или повреждение конструктивных элементов построек (разрушена крыша, стены, нет окон или стёкол в них), если в течение пяти и более лет не проводился ремонт.

Перечень мероприятий по освоению земельного участка включает: производство земляных работ, рекультивацию земель, увлажнение или осушение (по необходимости), освобождение участка от отходов, мусора и сорняков.

«Прежде всего это касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью. Человеку дается три года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф и т. д.)», — пояснили в пресс-службе Росреестра.