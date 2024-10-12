Эксперты рассчитали среднюю стоимость новостроек разного формата в Калининграде

Средняя стоимость квартиры в новостройках Калининграда в III квартале 2024 года составила 7,3 млн рублей. Такие данные приводит «Авито Недвижимость».



Эксперты сервиса рассчитали среднюю стоимость объектов разного формата. Показатель для студий составил 4,3 млн рублей, для «однушек» — 5,4 млн. «Двушки» в среднем продавались за 8,2 млн, «трёшки» — за 11,3. За четырёхкомнатную новую квартиру отдавали прядка 18,4 млн рублей. Средняя стоимость квадратного метра по всем форматам новостроек достигла в Калининграде в III квартале 130 тыс. рублей.

Предложение в сегменте студий выросло на 11%, в сегменте трёхкомнатных квартир — на 9%. При этом «двушек» стало меньше на 1%.

«Третий квартал стал первым после окончания программы массовой льготной ипотеки, которая распространялась на покупку нового жилья и завершилась в конце июня. На этом фоне в июле мы наблюдали локальный минимум спроса, а в августе и сентябре увидели небольшое оживление. В результате по итогам квартала падения спроса мы не наблюдаем. Жилищный вопрос из жизни россиян никуда не делся, поэтому люди стараются решить его в изменившихся новых условиях», — прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито» Дмитрий Алексеев.

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