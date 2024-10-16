В Калининграде продают самую дорогую «однушку» в СЗФО без учёта Петербурга (фото)

Фото: сайт cian.ru

Самая дорогая однокомнатная квартира на вторичном рынке Северо-Западного федерального округа без учёта Санкт-Петербурга продаётся в Калининградской области. Её стоимость составляет 22,5 млн рублей. Такие данные приводит пресс-служба сервиса «Циан».

Квартира находится на ул. Штурвальной на втором этаже шестиэтажного ЖК «Дом со львами». Её площадь составляет 58 м². Автор объявления относит лот к «коллекционной недвижимости» и называет его «объектом для избранных, тех, кто ценит искусство и качество». За указанную стоимость обещают «авторскую отделку известного дизайнера», имя которого не называется, «салон-кухню», спальню с гардеробной и пятиметровую лоджию-кабинет «с кpacивым видом из окон на коттеджи». «Эксклюзивное предложение» также включает огороженную и охраняемую территорию с видеонаблюдением, надземную и подземную парковки, мраморные входные группы, лифт и кладовку.

Кроме того, на первом этаже дома находятся «спортивная и детская комнаты для отдыха, игр и встреч с гостями». Отдохнуть, устроить пикник или вечеринку будущий хозяин квартиры также сможет на эксплуатируемой кровле, гласит объявление.

Квартира продаётся с «натуральной мебелью, изготовленной по индивидуальному заказу», и бытовой техникой. Как отмечают в «Циан», дом был построен семь лет назад «у самой кромки обширного лесопарка имени Теодора Кроне».

В июле средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке Калининграда составляла 6,1 млн рублей.