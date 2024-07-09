В Калининграде вновь начали снижаться цены на вторичное жильё

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В июне стоимость квадратного метра вторичного жилья в Калининграде перешла к снижению после стагнации в мае. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекс Недвижимости».

По данным сервиса, средняя цена «вторички» в Калининграде снизилась в июне на 0,6%, составив 119 тыс. рублей за «квадрат». Средняя полная стоимость готовой квартиры в городе — 6,1 млн рублей. За последний год квадратный метр на вторичном рынке Калининграда подорожал на 6,5%. В июне средний метраж выставленной на продажу квартиры составил 51,2 кв.м.

«Потребительская активность во „вторичке“ будет, как ни странно, сильно зависеть от поведения и ценообразования застройщиков, — отметил коммерческий директор „Яндекс Недвижимости“ Евгений Белокуров, — Если девелоперы не смогут удержать внимание к себе, то покупатель, прежде ориентированный на ипотеку с господдержкой, вполне вероятно начнет сравнивать новостройки и „вторичку“ — и теперь, при прочих равных, его выбор уже вполне может склониться в пользу готового жилья».

Аналитики «Авито Недвижимости» фиксировали наметившуюся тенденцию к снижению стоимости вторичного жилья в Калининграде в апреле. Тогда падение составило около 1%. По данным сервиса, в апреле квартира в старом фонде Калининграда стоила в среднем 7,2 млн рублей. Квадратный метр оценивался в 132 тыс.

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