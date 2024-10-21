Проект малоэтажек на Калининградском проспекте в Светлогорске прошёл экспертизу

Проектная документация на строительство малоэтажных многоквартирных домов № 15 — 17 на Калининградском проспекте в Светлогорске прошла экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.



В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Положительное заключение получено 21 октября 2023 года. Форма экспертизы — негосударственная. Проект подготовили ООО «Газспецстрой» (Гурьевск) и индивидуальные предприниматели Владислав Опацкий и Андрей Денисов (Калининград). Застройщик — компания «Штерн и К». Малоэтажки планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 39:17:020021:212.

ООО «Штерн и К» зарегистрировано с 2011 года в Калининграде на ул. Бассейной. В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.