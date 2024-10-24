СМИ: в Москве запрещают строительство апартаментов

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Не дождавшись принятия федеральными властями закона о юридическом статусе апартаментов, мэрия Москвы отказалась впредь согласовывать строительство в городе такой недвижимости. Поводом стало недовольство чиновников отсутствием в апарт-комплексах социальной инфраструктуры, пишет «Коммерсант».

Вице-мэр и глава столичного стройкомплекса Владимир Ефимов пообещал, что все ранее начатые проекты в этом сегменте будут завершены. При наличии возможности город предлагает застройщикам изменить статус строящихся апартаментов на жильё, добавил чиновник. Он аргументировал решение тем, что постоянно проживающие в апартаментах лишены возможности прописаться на этих площадях, а значит не могут получить социальные услуги.

Ограничение затронет почти 11% первичного рынка Москвы. Юристы советуют девелоперам попытаться оспорить решение столичных чиновников в суде.

На побережье Калининградской области комплексы апартаментов — один из частых форматов строящейся недвижимости. К примеру, в Светлогорске на Олимпийском бульваре планируют возвести пятиэтажный апарт-отель на 20 номеров.

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