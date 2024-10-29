Эксперт: цены на готовое жильё в Калининграде в октябре «незначительно выросли»

В октябре в Калининграде подорожало вторичное жильё. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость».

«В Калининграде в октябре цены на готовое жилье незначительно выросли (+0,9% до 121 000 рублей/ кв. м). Средняя площадь выставленной на продажу готовой квартиры также немного сократилась относительно сентября (-1%) и составила 53,8 кв. м. Тем не менее среди крупных российских городов это один из самых больших показателей», — говорится в сообщении.

Количество доступных предложений на вторичном рынке Калининграда снизилось за октябрь на 4,5%, а средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры составила 6,2 млн р.

В среднем по российским городам-миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4%, средняя стоимость составила 134 тыс. рублей.

«В октябре рынок готового жилья продолжает стагнировать, — прокомментировал коммерческий директор „Яндекс Недвижимости“ Евгений Белокуров, — Важным фактором ценообразования были ожидания итогов октябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Покупатели и продавцы наблюдали за возможным решением регулятора, который в пятницу, 25 октября, поднял базовую ставку до 21%. Уже несколько месяцев динамика цен на вторичном рынке характеризуется стагнацией, а наиболее интересные колебания происходят в отношении дисконтов. Теперь после повышения ставки Банка России и очередного роста стоимости заёмных денег мы можем увидеть большую склонность продавцов к скидкам. В среднем в крупнейших городах России дисконты на вторичном рынке уже достигают 5% и могут продолжить расти».

В сентябре в Калининграде было зафиксировано рекордное снижение цен на новостройки.