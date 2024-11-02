Власти Черняховска выставили на торги участок под застройку пятиэтажными домами

Администрация Черняховского округа выставила на торги право аренды на земельный участок площадью 3516 кв. м. Назначение земли — среднеэтажная жилая застройка до пяти этажей. Информация опубликована на сайте ФГИС «Торги».

Земельный участок с кадастровым номером 39:13:010311:14 расположен по адресу: г. Черняховск, пер. 2-й Победы. Договор аренды заключается сроком на 5 лет. Начальная цена торгов — 300,793 рублей. Дата проведения аукциона — 9 ноября.

Напомним, ранее региональные власти выдали разрешение на строительство пятиэтажного многоквартирного дома в Черняховске во втором переулке Победы. Специализированному застройщику «Новая эпоха» разрешается возвести многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 39:13:010311:818.