Калининградская область опустилась в рейтинге регионов по ипотечным платежам

За год Калининградская область опустилась с 56 на 67 место в рейтинге регионов по ипотечным платежам. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Размер ипотечного платежа, по данным исследования, составляет в Калининградской области 73,9 тыс. рублей, а его отношение к средней зарплате двух работающих 70%. Средний размер кредита — 3,5 млн рублей.

Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Там показатель составил 28 — 32%. В конце списка оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия (99 — 129%).

В рейтинге участвовали 85 субъектов РФ. Данные по ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям отсутствуют.

Расчёты были произведены по данным Центробанка РФ, Росстата и дом.рф. Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате для двух работающих за 12 месяцев с сентября 2023 года по август 2024 по полному кругу организаций. Для расчёта ипотечного кредита использовалась средняя рыночная ставка крупнейших банков. Ипотечная ставка и размер кредитов соответствуют уровням октября 2024 года.