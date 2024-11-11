Эксперты подсчитали, с какой наценкой в регионе сдают квартиры в Новый год

С 30 декабря по 2 января средняя ставка аренды квартиры в Калининградской области превышает базовые условия размещения в ноябре — декабре более чем в полтора раза. Такие данные приводит сервис «Циан».

В подборку попали Калининград, Зеленоградск и Светлогорск. Аренда квартиры в областном центре в указанные даты обойдётся в среднем в 6 000 рублей за ночь, что выше стандартной ставки в 1,6 раза. Снять квартиру в Зеленоградске можно за 6 500, в 1,7 раза дороже, чем в ноябре и декабре. Показатели Светлогорска — 7 400, ставка выше стандартной в 1,4 раза.

В среднем по стране новогодняя цена выше стандартной в 2,1 раза. Стоимость суток проживания — 7 800 рублей.

Средние ставки посуточной аренды рассчитаны по объявлениям на «Циан», к которым подключен календарь бронирования (т.е. по реально предлагаемым на конкретную дату ценам). Анализировались цены на период с 30 декабря 2024 по 2 января 2025 года.

В конце 2023 года краткосрочная аренда жилья на новогодние праздники подорожала в Калининграде на 26%, до 4250 рублей за сутки.