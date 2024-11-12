Калининград вошёл в топ городов с наиболее подорожавшей «вторичкой»

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Калининград вошёл в число городов, в которых цена на квадратный метр вторичной недвижимости в октябре выросла сильнее всего. Об этом пишет федеральный портал «Мир квартир».

«Квадрат» во «вторичке» в минувшем месяце подорожал в областном центре на 1,4% до 125 590 рублей. Сильнее цена выросла только в Московской области — на 1,6% до 155 570 рублей. В столице квадратный метр в готовом жилье в среднем стоил 343 130 рублей (+0,5%).

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Калининграда составила порядка 7,2 млн рублей. В октябре она выросла на 2,1%. В Москве цена лота составила более чем 20 млн.

В среднем по России объект на регулярном рынке оценивается в 6 152 713 рублей, изменений в октябре не произошло. Объём предложения за месяц вырос на 21,1%.

По данным «Яндекс Недвижимости», в октябре квадратный метр в готовом жилье подорожал в Калининграде на 0,9% — до 121 000 рублей.

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