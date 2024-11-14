Власти разрешили точечную восьмиэтажную застройку участка сестры Кропоткина

Министерство градостроительной политики Калининградской области внесло изменения в действующие Правила землепользования и застройки Калининграда, разрешив перевести в зону среднеэтажной застройки земельный участок в начале проспекта Победы, который находится в собственности Натальи Мазилкиной (сестры спикера Заксобрания Андрея Кропоткина). Документ опубликован на сайте министерства.

В соответствии с приказом, участок с кадастровым номером 39:15:111008:477 (проспект Победы, 8), находившийся в зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3, отнесен к зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2, предполагающей застройку до 8 надземных этажей, включая мансарду. Как говорится в приказе, решение принято «на основании заключения администрации городского округа „Город Калининград“ о результатах общественных обсуждений от 2 октября 2024 года № и-КГРиЦ-9998, заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципальных образований Калининградской области от 21 октября 2024 года».

Приказ, подписанный и.о. министра Аленой Пабула, вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.





История с переводом участка площадью 835 кв. м, который расположено в историческом районе Калининграда недалеко от Центрального парка, получила большой общественный резонанс. Собственником участка является сестра спикера Заксобрания региона Андрея Кропоткина Наталья Мазилкина. Как утверждают источники «Нового Калининграда», на этой территории вместе двухэтажного дома довоенной постройки планируется возвести четырехэтажный дом с мансардой «в стиле виллы Шмидта». Однако изменение ПЗЗ даёт возможность собственнику участка построить и восьмиэтажное здание.

Жители Калининграда, принявшие участие в общественных обсуждениях проекта поправок в ПЗЗ высказались против увеличения этажности строительства в начале проспекта Победы. В обсуждениях приняли участие 64 человека. «Все участники выразили позицию против изменения градостроительного зонирования <...>, мотивируя тем, что данные изменения ухудшают условия проживания жителей в данном районе», — говорилось в заключении об общественных обсуждениях.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова отказывалась комментировать возможные изменения ПЗЗ, отметив, что градостроительные полномочия переданы правительству области. Андрей Кропоткин также ситуацию официально не комментировал.