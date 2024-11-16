С июня спрос на вторичное жильё в Калининграде вырос на 9%

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Спрос на вторичное жильё в Калининграде вырос с июня на 9%. С сентября по октябрь показатель увеличился на 7%. Такие цифры приводит «Авито Недвижимость».

В октябре 2024 года средняя стоимость квартиры на вторичном рынке областного центра составляла, по данным сервиса, 6,8 млн рублей. «Однушку» можно было приобрести за 4,8 млн. Средняя стоимость квадратного метра составляла 120 тыс. рублей. Показатель в среднем по стране — 131 тыс. рублей, стоимость объекта- 7,5 млн.

«Динамика активности пользователей в последние месяцы говорит о формировании отложенного спроса. Для многих потенциальных покупателей жилья сдерживающим фактором выступают текущие рыночные ставки по ипотеке при одновременно высоких процентах по банковским вкладам. Сейчас такие покупатели изучают рынок и присматривают варианты, чтобы выйти на сделку позднее. Дополнительно увеличение интереса к „вторичке“ обусловлено перетоком части спроса с первичного на вторичный рынок, где стоимость квадратного метра зачастую ниже», — прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Ерёмкин.

Калининград вошёл в число городов, в которых цена на квадратный метр вторичной недвижимости в октябре выросла сильнее всего.

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