Проект реконструкции апарт-отеля на ул. Гагарина в Зеленоградске прошёл экспертизу

Скриншот публичной кадастровой карты
Скриншот публичной кадастровой карты
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На ул. Гагарина, 47, в Зеленоградске планируют реконструировать здание апарт-отеля. Проект, предусматривающий надстройку блоков А, Б и Е прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь идёт о здании с кадастровым номером 39:05:010324:642. В качестве экспертной организации выступила компания «Академэкспертиза» (Московская область). Проект подготовило ООО «Универсал и К» (Калининград). Указанный застройщик — компания «Балтиктур» (Зеленоградск). Положительное заключение получено 20 ноября. Форма экспертизы — негосударственная.

Согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности ООО «Балтиктур» — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, дополнительный — деятельность ресторанов и кафе. Компанией руководит Мурат Шухостанов.

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