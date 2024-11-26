За полгода стоимость вторичного жилья в Калининграде выросла на 3,4%

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За полгода увеличение медианной стоимости вторичного жилья в Калининграде составило 3,4%. Такие данные приводит сервис «Яндекс Недвижимость».

«В ноябре медианная цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Калининграде составила чуть менее 123 000 рублей. По сравнению с октябрем стоимость „квадрата“ незначительно выросла — на 0,8%», — говорится в сообщении. Предложение на вторичном рынке Калининграда в сравнении с октябрем немного снизилось: относительно октября экспозиция сократилась на 0,9%.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (+0,3% за месяц до 339 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (+0,6% до 205 000 р/кв.м), Казань (+0,9% до 171 000 р/кв.м), Нижний Новгород (+0,2% до 133 000 р/кв.м) и Краснодар (+0,8% до 121 000 р/кв.м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости реализуются в Волгограде, Челябинске и Воронеже.

«Рынок вторичного жилья находится в стагнации уже несколько месяцев, — комментирует коммерческий директор „Яндекс Недвижимости“ Евгений Белокуров, — Интересные тенденции происходят с ценами на этапе показа квартиры и заключения сделки. Поскольку срок экспозиции за последний год вырос, продавцы всё чаще готовы идти на торг и предлагать дисконты покупателям, в частности с наличными деньгами и намерением заключить сделку в кратчайшие сроки. В среднем за время активности объявления о продаже вторичной недвижимости продавец опускает цену на 4-5%. Однако в ряде случаев скидки могут быть более значительными, и достигать 10% от полной цены квартиры. С увеличением количества таких сделок, средний размер скидок в крупнейших городах, вероятно, продолжит расти».

Спрос на вторичное жильё в Калининграде вырос с июня на 9%. С сентября по октябрь показатель увеличился на 7%.

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