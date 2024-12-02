Для строительства четырёхэтажки в Светлогорске разрешили вырубить 163 дерева

На ул. Песочной,6 в Светлогорске, на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010027:13 разрешили вырубить 163 дерева и два кустарника. Цель вырубки — строительство четырёхэтажного дома. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.

Как уточняется, 72 дерева подлежат сносу в целях строительства и сноса объектов капитального строительства, 87 деревьев — для осуществления санитарной рубки, ещё шесть — в целях предотвращения аварийных ситуаций. Экологическая ценность вырубаемых зелёных насаждений составляет 1395 баллов. Порубочный билет выдан компании «Специализированный застройщик „Изумрудный лес“» 27 ноября 2024 года и действует до 23 февраля 2026.

К этому времени должно быть проведено и компенсационное озеленение. Согласно проекту, оно запланировано на земельных участках с кадастровыми номерами 39:17:010030:8 и 39:17: 010026:301. Всего планируют высадить 136 деревьев экологической ценностью 1406 баллов.

Проект строительства четырёхэтажки на ул. Песочной в Светлогорске одобрил областной градсовет в августе 2024 года. Дом рассчитан на 50 квартир. Рядом с ним планируют обустроить 25 парковочных мест.