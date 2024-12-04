Эксперт: «квадрат» в новостройках Калининграда в ноябре вновь подорожал

Медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке Калининграда в ноябре выросла на 0,8%, составив 124 тыс. рублей. Такие данные приводит пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость».

Количество доступных предложений в сегменте первичного жилья в ноябре увеличилось в Калининграде на 1%. Средняя полная стоимость строящейся квартиры составила 6,2 млн рублей, а средняя площадь — 54 кв.м.

Повышение стоимости новостроек в крупных городах эксперты связывают с выводом на рынок большого объёма более рентабельных одно- и двухкомнатных лотов, где стоимость квадратного метра, как правило, выше.

В ноябре городами-миллионниками с самой высокой медианной ценой «квадрата» традиционно стали Москва (+1,2% до 370 000 руб./кв.м), Санкт-Петербург (+1,8% до 246 000 руб./кв.м), Казань (+0,3% до 223 000 руб./кв.м), Нижний Новгород (-2,7% до 183 000 руб./кв.м) и Челябинск (-9,9% до 165 000 руб./кв.м).

По данным Калининградстата, в третьем квартале 2024 года на первичном рынке региона средняя цена квадратного метра в типовой квартире среднего качества составила 106 103 руб. Квадратный метр в квартире улучшенного качества оценили в среднем в 129 192 руб., в элитной квартире — в 228 017 руб. На вторичном рынке средняя цена квадратного метра во всех типах квартир составила 114 233 руб.