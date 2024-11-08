Калининградстат: в третьем квартале года продолжился рост цен на квартиры

В третьем квартале 2024 года продолжился рост цен почти по всем категориям квартир как на вторичном, так и на первичном рынке. Исключение составили квартиры низкого качества вторичного рынка, на которые цена по сравнению со вторым кварталом несколько снизилась. Об этом сообщается в докладе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области.



Поквартальный анализ ценового ряда показал, что за двенадцать месяцев основной рост цен на жилую недвижимость происходил в первые три месяца нынешнего года. В большей степени, за исключением элитных квартир, рост затронул первичный рынок. В третьем квартале 2024 года на первичном рынке средняя цена квадратного метра в типовой квартире среднего качества составила 106 103 рублей. Квадратный метр в квартире улучшенного качества оценили в среднем в 129 192 рублей, в элитной квартире — в 228 017 рублей. На вторичном рынке средняя цена квадратного метра во всех типах квартир составила 114 233 рубля.

Отмечается, что в Северо-Западном федеральном округе самые высокие цены на жилую недвижимость в Санкт-Петербурге. По уровню цен на первичном рынке жилья Калининградская область на пятом месте в СЗФО. Стоимость жилья в новостройках региона ниже, чем в Карелии, Архангельской и Ленинградской областях. Цены вторичного рынка Калининградской области в федеральном округе занимают вторую позицию, немного опередив цены в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года средняя стоимость квартиры в новостройках Калининграда составила 8 047 767 рублей.