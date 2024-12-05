Горвласти выставили на продажу недострой в районе улицы Киевской в Калининграде

Изображения: фотографии в карточке электронного аукциона

Городские власти выставили на продажу недострой в районе улицы Киевской в Калининграде. Информация об аукционе размещена на площадке ГИС «Торги».

Недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, расположено на земле с кадастровым номером 39:15:150806:341 площадью в 3 тыс. кв. м. в переулке Портовиков. На участке, который разрешено использовать под магазины, находятся два недостроенных объекта со степенями готовности в 20% и 30% площадью застройки в 19,5 и 573 кв. м. соответственно. В проекте контракта отмечается, что после приобретения имущества покупатель берёт все затраты на его содержание на себя.

Продавцом является комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда. Начальная (минимальная) цена лота установлена в размере 6,4 млн рублей. Шаг аукциона равен 320 тыс. рублей. Итоги торгов планируется подвести 13 декабря.

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