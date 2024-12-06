В Калининградской области снижается количество жилья, введённого в эксплуатацию

В Калининградской области в январе-октябре 2024 года в эксплуатацию было введено 4,1 тыс. жилых домов, или 11 тыс. квартир. Как отмечает Калининградстат в своём докладе о социально-экономическом положении региона, это на 6,7% ниже уровня аналогичного периода 2023 года.

Всего в регионе населением было построено 3,8 тыс. жилых домов. Из них на земельных участках, предназначенных для садоводства, было построено 1,1 тыс. домов. Этот показатель на 2,3% ниже уровня прошлого года.

Отмечается, что объём строительных работ в январе-октябре 2024 года составил 110,8 млрд рублей. На конец октября общий объём контрактов на проведение строительного подряда составил 12 186,4 млн рублей.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter