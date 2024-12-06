В Калининградской области снижается количество жилья, введённого в эксплуатацию

В Калининградской области в январе-октябре 2024 года в эксплуатацию было введено 4,1 тыс. жилых домов, или 11 тыс. квартир. Как отмечает Калининградстат в своём докладе о социально-экономическом положении региона, это на 6,7% ниже уровня аналогичного периода 2023 года.

Всего в регионе населением было построено 3,8 тыс. жилых домов. Из них на земельных участках, предназначенных для садоводства, было построено 1,1 тыс. домов. Этот показатель на 2,3% ниже уровня прошлого года.

Отмечается, что объём строительных работ в январе-октябре 2024 года составил 110,8 млрд рублей. На конец октября общий объём контрактов на проведение строительного подряда составил 12 186,4 млн рублей.