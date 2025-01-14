Калининградстат: в 2024 году в регионе снизился ввод жилья

С января по ноябрь 2024 года в Калининградской области было введено 4,6 тыс. жилых домов, или 12,6 тыс. квартир, общей площадью 1 042,7 тыс. м². Это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие данные приведены в докладе Калининградстата о социально-экономическом положении региона за 11 месяцев 2024 года.

Индивидуальными застройщиками (с учётом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) введено 4,2 тыс. жилых домов общей площадью 581,9 тыс. м², или 55,8% от общего объёма жилья, введённого в январе-ноябре 2024 года.

Объём строительных работ за 11 месяцев прошлого года составил 124,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 115,8% к уровню аналогичного периода 2023 года.

На конец ноября 2024 года общий объём заказов на проведение строительного подряда организациями (средняя численность работников которых превышает 15 человек, без субъектов малого предпринимательства) в последующие периоды составил 12 млрд рублей. Обеспеченность строительных организаций договорами на конец ноября составила 3,3 месяца.

За первое полугодие 2024 года в Калининградской области ввели в эксплуатацию 2356 домов на 6388 квартир общей площадью 562,5 тыс. квадратных метров. Результат превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 11%.