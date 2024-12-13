Эксперты: спрос на вторичное жильё в Калининграде вырос на 14% за год

В 2024 году в Калининграде спрос на вторичное жильё вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. Как отмечает пресс-служба «Яндекс Недвижимости», предложение при этом осталось неизменным.

В целом в России спрос на «вторичку» не изменился за год, однако вырос интерес к студия и однокомнатным квартирам — на 13% и 5% соответственно. Наиболее заметно спрос повысился в Москве (+26%), Новосибирске (+21%) и Екатеринбурге (+20%). Отмечается, что за полгода активность покупателей вторичного жилья также выросла на 12%.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке по итогам ноября составила 7,5 млн руб., годом ранее она была на том же уровне. В пересчёте на квадратный метр средняя цена составила 132,5 тыс. рублей. Лидерами по уровню цен стали Москва (31,2 млн руб.), Сочи (14,4 млн руб.) и Санкт-Петербург (11,5 млн руб). Самое доступное жильё оказалось в Смоленске (3,9 млн руб.), Брянске (4,1 млн руб.) и Ульяновске (4 млн руб.). Средняя стоимость «вторички» в Калининграде составила 7 млн руб (цена за квадратный метр — 122,2 тыс. руб.).

Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин, большинство сделок на вторичном рынке недвижимости — альтернативные, когда покупка новой квартиры финансируется за счёт продажи предыдущей. Часть покупателей покрывает разницу в цене за счет собственных средств, что поддерживает спрос на «вторичку» в условиях изменения стоимости ипотечных кредитов.


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