Экспертиза одобрила проект строительства гостиницы у вокзала в Светлогорске

Проект строительства гостиницы апартаментного типа у железнодорожной станции «Светлогорск-2» прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 13 декабря. Документацию для экспертизы подготовили калининградские компания «Балтиситисервис» и «Связьстройсервис». В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт». Форма экспертизы — негосударственная.
Строительство гостиницы запланировано по адресу: переулок Летний, дом 1. Застройщиком выступает ООО «Техпромсервис», зарегистрированный в Калининграде на ул. Горького. По данным базы контрагентов, генеральным директором является Анна Гусева, учредителями — Дмитрий Гуринович, Владимир Ковальский и Анна Гусева.