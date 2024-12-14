Экспертиза одобрила проект строительства гостиницы у вокзала в Светлогорске

Изображение: скриншот «Яндекс Карты»
Изображение: скриншот «Яндекс Карты»

Проект строительства гостиницы апартаментного типа у железнодорожной станции «Светлогорск-2» прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 13 декабря. Документацию для экспертизы подготовили калининградские компания «Балтиситисервис» и «Связьстройсервис». В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт». Форма экспертизы — негосударственная.

Строительство гостиницы запланировано по адресу: переулок Летний, дом 1. Застройщиком выступает ООО «Техпромсервис», зарегистрированный в Калининграде на ул. Горького. По данным базы контрагентов, генеральным директором является Анна Гусева, учредителями — Дмитрий Гуринович, Владимир Ковальский и Анна Гусева.


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