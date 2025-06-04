Обвласти выдали разрешение на строительство гостиницы у вокзала в Светлогорске

Областные власти разрешили построить гостиницу апартаментного типа в Летнем переулке в Светлогорске, недалеко от железнодорожной станции «Светлогорск-2». Разрешение было выдано ООО «Техпромсервис» 27 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010002:27, по адресу: переулок Летний, дом 1. Уточнённая площадь участка составляет 4 960 кв. м, а стоимость по кадастру — 24 044 393,6 руб. Разрешение будет действительно до 27 мая 2028 года.

ООО «Техпромсервис» зарегистрировано в Калининграде на ул. Горького. Генеральным директором выступает Анна Гусева, которая также является её учредителем. Помимо её, в число учредителей входят Дмитрий Гуринович и Владимир Ковальский.

Напомним, что проект строительства гостиницы прошёл экспертизу в декабре 2024 года. Документацию для экспертизы подготовили калининградские компания «Балтиситисервис» и «Связьстройсервис». В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт».