Застройщику «ССК Калининград» разрешили построить девять домов в Гурьевске

Областные власти разрешили специализированному застройщику «ССК Калининград» построить комплекс жилой застройки из девяти домов. Разрешения были выданы 25 ноября 2024 года и будут действительны десять лет. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Второй этап строительства трёх семиэтажных домов № 13, № 14 и № 15 запланирован на участке с кадастровым номером 39:03:060004:6216 на ул. Краснодарской. Общая площадь домов составит 30302,02 кв. м, 21806,81 кв. м и 14097,92 кв. м. Величина полезной площади — 17061,17 кв. м, 12668,76 кв. м и 7893,98 кв. м соответственно.

Второй этап строительства многоквартирных домов № 16 и № 17 на ул. Катериничева запланирован на земельном участке с кадастровым номером 39:3:60004:1891. Информация о количестве этажей и общей площади зданий не уточняется.

На участке с кадастровым номером 39:03:060004:6215 планируется возведение четырёх семиэтажных домов № 18, № 19, № 20.1 и № 20.2, общая площадь которых составит 24222,18 кв. м, 8082,02 кв. м, 18729,94 кв. м и 17532,59 кв. м. Полезная площадь — 13788,59 кв. м, 4430,14 кв. м, 10589,94 кв. м и 9826,84 кв. м соответственно. Строительство запланировано на ул. Катериничева.

По данным базы контрагентов, генеральным директором компании «ССК Калининград» является Артём Шабанов, а учредителем — Александр Мелишев. Ранее компании разрешили построить четыре семиэтажных жилых дома в Гурьевском районе.



