Власти разрешили построить апарт-комплекс у моря в Балтийске

Специализированный застройщик «ТВН-Строй» получил разрешение на строительство апарт-комплекса «Престиж-парк» на ул. Чехова в Балтийске. Разрешение на строительство выдано министерством градостроительной политики региона 26 ноября.

Компании разрешается возвести четырёхэтажный жилой комплекс с гостиничным сервисом на земельных участках с кадастровыми номерами 39:14:010359:316 и 39:14:010359:317. Общая площадь составит 7395,37 кв. м. Разрешение на строительство действительно два года, до 26 ноября 2026.

Как следует из всероссийской системы проверки контрагентов, компания «ТВН-Строй» зарегистрирована в Калининграде на улице Колхозной. Директором является Юрий Мигай, учредителем — Константин Кабанов.