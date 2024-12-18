Возле гостиницы «Олимп» в Светлогорске разрешили построить многоэтажный дом

ЗАО «Холдинг Строй-гарант» получило разрешение на строительство семиэтажного многоквартирного дома в Светлогорске недалеко от гостиницы «Олимп». Разрешение на строительство выдано министерством градостроительной политики региона 26 ноября.

Компании разрешается возвести многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010021:1779. Общая площадь составит 38466,25 кв. м. Площадь здания — 23560,8 кв. м. Разрешение на строительство действительно четыре года, до 26 ноября 2028.

Как следует из всероссийской системы проверки контрагентов, «Холдинг Строй-гарант» зарегистрирована в Калининграде на улице Генделя. Директором компании является Фёдор Сергиенко.