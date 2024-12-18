Возле гостиницы «Олимп» в Светлогорске разрешили построить многоэтажный дом

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты

ЗАО «Холдинг Строй-гарант» получило разрешение на строительство семиэтажного многоквартирного дома в Светлогорске недалеко от гостиницы «Олимп». Разрешение на строительство выдано министерством градостроительной политики региона 26 ноября.

Компании разрешается возвести многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010021:1779. Общая площадь составит 38466,25 кв. м. Площадь здания — 23560,8 кв. м. Разрешение на строительство действительно четыре года, до 26 ноября 2028.

Как следует из всероссийской системы проверки контрагентов, «Холдинг Строй-гарант» зарегистрирована в Калининграде на улице Генделя. Директором компании является Фёдор Сергиенко.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter