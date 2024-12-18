Власти разрешили построить гостиницу недалеко от Синявинского озера в Янтарном

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты

В Янтарном на ул. Облепиховой, недалеко от Синявинского озера разрешили построить гостиницу. Разрешение на строительство выдано министерством градостроительной политики региона 3 декабря.

Физическому лицу, чьи данные не раскрываются, разрешается возвести двухэтажное здание на земельном участке с кадастровым номером 39:22:010001:26 по адресу: ул. Облепиховая, д. 1. Разрешённый вид использования участка — гостиничное обслуживание. Общая площадь участка — 2500 кв.м. Площадь гостиницы составит 797,9 кв. м. Разрешение на строительство будет действительно год, до 3 декабря 2025.

Ранее власти уже выдавали разрешение на строительство гостиницы на этом участке. Оно действовало до 22 ноября 2024 года. Стройку на участке также согласовал областной градсовет. Согласно презентации архитектора Алексея Енина, гостиница должна была быть одноэтажной, рассчитанной на шесть больших семейных номеров. 

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