Власти выдали разрешение на строительство гостиницы в Зеленоградске

Областные власти разрешили построить трёхэтажную гостиницу в Зеленоградске. Разрешение было выдано 5 декабря. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство гостиницы запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010116:21 по адресу: ул. Октябрьская, д. 20. Вид разрешённого использования участка — гостиничное обслуживание. Общая площадь гостиницы составит 507,71 кв. м.

Разрешение на строительство выдано физическому лицу, чьи данные не раскрываются. Оно будет действительно два года, до 5 декабря 2026.