В районе Пражского бульвара в Гурьевске разрешили построить две шестиэтажки

Областные власти разрешили построить два жилых многоквартирных дома в районе Пражского бульвара в Гурьевске. Разрешение было выдано специализированному застройщику «Делорад» 9 декабря. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство шестиэтажных домов запланировано на участке с кадастровым номером 39:03:060004:5877. Общая площадь домов составит 2021,8 кв. м и 2941,1 кв. м, полезная площадь — 1278,8 кв. м и 1954,8 кв. м соответственно.

ООО «СЗ Делорад» зарегистрировано в Калининграде на ул. Артиллерийской. Генеральным директором компании является Константин Солодянкин, а учредителями — ООО «Управление недвижимостью» и ООО «УСП Холдинг».