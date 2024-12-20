Эксперты: стоимость квартир в новостройках Калининграда за месяц снизилась

По сравнению с октябрем 2024 года цены на квартиры в новостройках в среднем по стране выросли на 0,6%. Однако в Калининграде отмечается снижение их средней стоимости на 1%. Об этом сообщают эксперты «Авито Недвижимости».

Самая заметная динамика по снижению стоимости наблюдается в Ставрополе и Самаре (-7%), а также в Красноярске, Барнауле, Улан-Удэ и Брянске (-2%). Относительно ноября 2023 года средняя стоимость квартир в новостройках по стране в целом сократилась на 0,8%.

Дешевле всего в ноябре 2024 года квартиру в новостройке можно было купить в Махачкале (3,2 млн рублей), Грозном (3,7 млн рублей), Ульяновске (5,1 млн рублей), Брянске (5,4 млн рублей), Ижевске и Смоленске (по 5,5 млн рублей). Самые высокие средние цены были зафиксированы в Москве (22,4 млн рублей), Сочи (19,7 млн рублей), Казани (11,4 млн рублей) и Санкт-Петербурге (11,2 млн рублей). В Калининграде средняя стоимость квартир в новостройках составляет 8 млн рублей.