Власти Калининграда выставили на торги бывший «Марципановый домик»

Власти Калининграда выставили на торги бывший «Марципановый домик» Власти Калининграда выставили на торги бывший «Марципановый домик»
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Муниципальная «Дирекция ландшафтных парков» выставила на торги право аренды нежилого здания около входа в Центральный парк, в котором ранее располагалась кондитерская «Марципановый домик». Здание сдаётся в аренду на 11 месяцев и 29 дней. Извещение опубликовано на сайте ФГИС «Торги.гов».

Площадь недвижимого имущества — 46 кв.м., оно расположено по адресу: г. Калининград, пр-кт. Победы,1. Начальный размер ежемесячной аренды — 95,4 тыс. руб. Здание разрешено использовать «в целях организации торговой деятельности, оказания услуг общественного питания, организации досуговой деятельности». Торги назначены на 16 января.

Отметим, ранее кондитерская «Марципановый домик» переехала в другое место.

Фото: ФГИС «Торги.гов»

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