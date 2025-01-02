Власти выдали разрешение на строительство многоэтажек на ул. Гагарина

Изображение: скриншот «Яндекс Карты»
Изображение: скриншот «Яндекс Карты»
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Областные власти разрешили построить многоквартирные жилые дома на ул. Гагарина. Разрешение было выдано специализированному застройщику «Гефест» 24 декабря. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:132604:562 по адресу: ул. Гагарина, д. 30. Общая площадь составит 39990 кв. м, а площадь зданий — 23251,8 кв. м. Уточняется, что дома будут иметь встроенные нежилые помещения общественно-делового назначения и подземную парковку. Количество этажей у домов составит 10, 11 и 19 соотвественно. Разрешение на строительство действительно до 24 декабря 2029 года.

ООО «СЗ „Гефест“» зарегистрировано в Калининграде на ул. Спортивной. Генеральным директором компании является Николай Сямин, а учредителем — специализированный застройщик «Стройинвест».


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