Власти выдали разрешение на строительство многоэтажек на ул. Гагарина

Областные власти разрешили построить многоквартирные жилые дома на ул. Гагарина. Разрешение было выдано специализированному застройщику «Гефест» 24 декабря. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:132604:562 по адресу: ул. Гагарина, д. 30. Общая площадь составит 39990 кв. м, а площадь зданий — 23251,8 кв. м. Уточняется, что дома будут иметь встроенные нежилые помещения общественно-делового назначения и подземную парковку. Количество этажей у домов составит 10, 11 и 19 соотвественно. Разрешение на строительство действительно до 24 декабря 2029 года.

ООО «СЗ „Гефест“» зарегистрировано в Калининграде на ул. Спортивной. Генеральным директором компании является Николай Сямин, а учредителем — специализированный застройщик «Стройинвест».