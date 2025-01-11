Росреестр повысил стоимость своих услуг

В России с января вырос размер платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), электронной картографической основы (ЕЭКО) и федерального фонда пространственных данных (ФФПД). Соответствующий приказ был подписан главой Росреестра 28 октября 2024 года.

«Одной из самых востребованных услуг Росреестра у граждан нашей страны является запрос на предоставление сведений из ЕГРН, — сообщили в пресс-службе Росреестра. — Данная услуга появилась более 15 лет назад, однако размер платы за неё индексировался всего один раз — на 15% в 2020 году. При этом Росреестром 1 марта 2023 года разработана витрина данных ЕГРН, предназначенная для предоставления сведений, хранящихся в Едином государственном реестре недвижимости».

Витрина позволяет оперативно формировать в онлайн-режиме более 30 тыс. документов в сутки. Сроки предоставления сведений из ЕГРН сократились. Кроме того, совместно с Роскомнадзором и прокуратурой было заблокировано порядка 500 сайтов-двойников, которые вводили людей в заблуждение, не предоставляя услуги или оказывая их в некорректном виде за гораздо более высокую цену, чем это устанавливалось на государственном уровне. Таким образом, речь идёт о приведении тарифов в соответствие с реальной стоимостью оформления услуги и показателями индекса потребительских цен, добавили в Росреестре.

Сегодня выписку из ЕГРН можно получить как в бумажном, так и в электронном виде. Размер платы за эту услугу разнится также в зависимости от того, кто её запрашивает — физическое лицо или юридическое.

Новые расценки, вступившие в силу с 1 января 2025 года, выросли почти вдвое. К примеру, сейчас получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для физического лица обойдётся в 920 рублей вместо прежних 460, если заказывать её в бумажном виде, и в 580 вместо 290 рублей — если в электронном. Организации за ту же услугу заплатят 2540 (вместо 1270) и 1640 (вместо 820) рублей соответственно.

Выросла и стоимость одной выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. Для физлиц — 700 вместо 350 рублей за электронный вариант и 1740 вместо 870 — за бумажный. У организаций эти виды услуг выросли до 1400 и 5100 рублей соответственно.

Напомним, что выписку из ЕГРН заказывают в том числе при покупке или продаже недвижимости. С этим документом работают банки, застройщики, риэлторы.

Перечень льготных категорий граждан, которым при запросе выписки из ЕГРН на принадлежащую им недвижимость будет предоставляться 50-процентная скидка, сохранился. Это многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды и т.д.

С 1 января в два раза подорожали также услуги по регистрации недвижимости.