Госэкспертиза одобрила проект капремонта детского сада № 5 в Гусеве

Проект капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 5» на ул. Железнодорожной в Гусеве прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 13 января. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания ООО «АКБ». В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Форма экспертизы — государственная.
Техническим заказчиком является МАУ «Служба заказчика-застройщика», зарегистрированное в Гусеве на ул. Ульяновых. Застройщиком выступит администрация Гусевского округа.