Стало известно, кто выиграл торги на аренду бывшего «Марципанового домика»

Администрация Калининграда провела аукцион на право заключения договора аренды нежилого здания, известного под названием «Марципановый домик». Лот ушёл за 653,5 тыс. руб. при стартовой цене 95,4 тыс. руб. калининградскому предпринимателю Михаилу Воронкову. Он получил объект в аренду на 11 месяцев и 29 дней, сообщает портал «Rugrad».

По данным сервиса проверки контрагентов, компания-арендатор Михаила Воронкова зарегистрирована на ул. Судостроительной в комплексе зданий, принадлежащем преимущественно структурам группы компаний «Вестер». Юрлицо с профилем «производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий» было учреждено только в июне 2023 года. Воронков также владеет ООО «Амберика Ритейл» (розничная торговля косметическими и товарами личной гигиены) и ООО «Фоксис» (торговля оптовая прочими бытовыми товарами) с годовой выручкой 58,9 млн руб. С 2010 года у Воронкова действует ИП по торговле косметикой. На Воронкова также зарегистрирован товарный знак Siegel Königsberg (кондитерская продукция).

О том, что муниципальная «Дирекция ландшафтных парков» выставила на торги право аренды бывшего «Марципанового домика», стало известно в декабре 2024 года. Отметим, ранее кондитерская переехала в другое место.