У порта в Пионерском хотят построить гостиничный комплекс с 20-этажной «свечкой»

Изображение из презентации, представленной на градсовете
Изображение из презентации, представленной на градсовете
Все новости по теме: Застройка побережья

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект гостиничного комплекса на 707 номеров рядом с портом в Пионерском. Решение было принято на заседании во вторник, 21 января.

На рассмотрение совета были вынесены архитектурные решения первой очереди проекта «Концепция развития территории западной части города Пионерский в границах: улица Рабочая — береговая линия — морской порт». Помимо пятиэтажных гостиниц, проект включает пешеходную улицу и площадь, городской лифт — спуск на променад, видовые скверы, коммерческие объекты, двухуровневый подземный паркинг, верхний променад. Вторая и третья очереди, согласно концепции дальнейшего развития территории, предполагают увеличение этажности. Предполагается, что доминантой комплекса станет 20-этажная гостиница «Космос» со скай-баром наверху, видовыми площадками и СПА-комплексом. Для разработки её концепции хотят организовать архитектурный конкурс. Предлагается также разместить на территории три уровня террас и открытые бассейны.

Участники совета назвали проект перспективным, красивым и интересным, отметили, что векторы для дальнейшего проектирования выбраны верно. Сомнения вызвала транспортная доступность территории, особенно с учётом находящегося рядом порта. Авторам проекта предстоит проработать этот вопрос в дальнейшем.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter