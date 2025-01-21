У порта в Пионерском хотят построить гостиничный комплекс с 20-этажной «свечкой»

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект гостиничного комплекса на 707 номеров рядом с портом в Пионерском. Решение было принято на заседании во вторник, 21 января.

На рассмотрение совета были вынесены архитектурные решения первой очереди проекта «Концепция развития территории западной части города Пионерский в границах: улица Рабочая — береговая линия — морской порт». Помимо пятиэтажных гостиниц, проект включает пешеходную улицу и площадь, городской лифт — спуск на променад, видовые скверы, коммерческие объекты, двухуровневый подземный паркинг, верхний променад. Вторая и третья очереди, согласно концепции дальнейшего развития территории, предполагают увеличение этажности. Предполагается, что доминантой комплекса станет 20-этажная гостиница «Космос» со скай-баром наверху, видовыми площадками и СПА-комплексом. Для разработки её концепции хотят организовать архитектурный конкурс. Предлагается также разместить на территории три уровня террас и открытые бассейны.

Участники совета назвали проект перспективным, красивым и интересным, отметили, что векторы для дальнейшего проектирования выбраны верно. Сомнения вызвала транспортная доступность территории, особенно с учётом находящегося рядом порта. Авторам проекта предстоит проработать этот вопрос в дальнейшем.



