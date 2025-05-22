Девелопер сообщил подробности о масштабной застройке на побережье Балтики

Застройщик, получивший крупный земельный участок рядом с портом в Пионерском Калининградской области, был намерен застроить его жильём, но потом отказался от своих планов. Комментарий генерального директора по развитию петербургской ГК «Трест» Анзора Берсирова об изменении параметры многофункционального комплекса на побережье Балтики опубликовал «Коммерсант». Издание сообщает, что в проекте, анонсированном ещё в 2022 году, планировалось строительство 52 тыс. кв. м жилья, но сейчас девелопер собирается возвести только апарт-отель и гостиницу.

«В первой очереди гостиничного комплекса на первой береговой линии будет построен апарт-отель премиум-класса площадью 10 тыс. кв. м и такой же по площади четырехзвездочный апарт-отель, — цитирует издание Берсирова. — Объект расположен у порта в Пионерском и состоит из пятиэтажных гостиниц, в том числе с видовым спа-комплексом, открытыми бассейнами, трехуровневыми террасами. В проекте спланированы променад, пешеходная улица с центральной площадью, скверы с видом на Балтийское море, коммерческие объекты и двухуровневый подземный паркинг».

Далее, как уверяет инвестор, здесь появится первая на калининградском побережье 20-этажная гостиница со скай-баром на верхних этажах, видовыми площадками и спа-комплексом.

О том, что концепция гостиничного объекта была одобрена архитектурно-градостроительным советом Калининградской области, «Новый Калининград» сообщал в январе текущего года. По словам топ-менеджера группы компаний, приступить к реализации проекта девелопер намерен в конце 2025 или в начале 2026 года.

В время Градсовета, одобрившего проект гостиничного комплекса на 707 номеров рядом с портом в Пионерском, эксперты называли проект «перспективным, красивым и интересным», отмечая, что «векторы для дальнейшего проектирования выбраны верно». При этом сомнения вызвала транспортная доступность территории, особенно с учётом находящегося рядом порта. Авторам проекта предстояло в дальнейшем проработать этот вопрос.

О планах «Треста» по освоению участка в 10 га в Пионерском и строительству там 75 тыс. кв. м жилой и гостиничной недвижимости в течение 5-6 лет сообщалось ещё в июне 2022 года.