Власти отдают столичному застройщику 23 гектара в Отрадном без торгов

Совет по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области признал масштабным инвестпроект ООО «Специализированный застройщик „Эталон Калининград Отрадное“». Компании, учредителем которой является московское АО «Эталон-Финанс», передается без торгов 23 га в районе пос. Отрадное. Инвестсовет прошел 28 декабря 2024 года, протокол за подписью губернатора Алексея Беспрозванных опубликован в январе.

Как отмечается в протоколе, Специализированный застройщик «Эталон Калининград Отрадное»" намерен построить пансионат, гостиничный и жилой комплексы, а также школу «первой ступени обучения с дошкольным отделением на территории Светлогорского округа». Инвестсовет под руководством губернатора признал проект масштабным и поручил администрации Светлогорского округа в срок до 3 февраля образовать, поставить на государственный кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на участок. После проведения всех необходимых процедур земля будет передана инвестору в аренду без торгов, отмечается в протоколе.

Как сообщила ГК «Эталон» в своём релизе для СМИ, компания намерена обустроить на 23 га пространство площадью 208 тыс. кв. м.: построить жилой комплекс бизнес-класса на 2100 квартир, коммерческие помещения площадью 1,8 тыс. кв. м., пятизвёздочный отель со СПА и бассейном. Застройщик намерен облагородить спуск к морю, обустроить автостанцию и построить начальную школу с детским садов в общей сложности на 450 детей. Планируется, что реализация проекта начнется уже в 2025 году и завершится к 2032 году. В первую очередь войдет строительство жилья площадью 43,7 тыс. кв. м, пансионата площадью 28,6 кв. м, а также спуска к морю и автостанции.

Президент Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий заявил, что благодаря проекту Калининградская область получит «новый курорт мирового уровня» и 1100 новых рабочих мест. Сумма инвестиций не называется.

Как писал в апреле 2024 года «Деловой Петербург», «родным» регионом для ГК «Эталон» является Санкт-Петербург. По данным об операционной деятельности, за первые три месяца прошлого года «Эталону» удалось реализовать в Северной столице 48,7 тыс. кв. м по сравнению с 18,9 тыс. м2 за I квартал 2023 года. Как отмечали опрошенные изданием эксперты, это было связано с ростом продаж дешёвых квартир в Шушарах.