Застройщик из Москвы намерен без торгов получить землю стоимостью 1,12 млрд руб.

Совет по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области признал масштабным инвестиционный проект ООО «Специализированный застройщик „Берег Девелопмент“» по застройке побережья в районе пос. Отрадное. Кадастровая стоимость земельного участка — более 1 млрд руб., компания в случае реализации проекта получит землю без торгов. Информация об этом содержится в протоколе заседания совета за подписью губернатора Беспрозванных.

Инвестсовет признать масштабным инвестиционный проект «Строительство многофункционального санаторно-гостиничного и жилого комплекса с объектом дошкольного образования на территории Светлогорского городского округа», планируемый к реализации ООО «Специализированный застройщик «Берег Девелопмент». Детали проекта и сумма инвестиций не раскрываются.

Компания рассчитывает получить участок в границах земельного массива с кадастровым номером 39:17:020001:21 площадью 305 636.00 кв. м в районе пос. Отрадное. Как отмечается на портале пространственных данных, кадастровая стоимость земли — 1,12 млрд рублей. В настоящее время участок относится к землям населенных пунктов, вид разрешенного использования — индивидуальное жилищное строительства, собственность — муниципальная.

Отметим, по данным баз контрагентов, ООО «Специализированный застройщик „Берег Девелопмент“» зарегистрирована в Калининграде на ул. Октябрьской, 12 в конце июня 2024 года. Учредителями «СЗ «Берег Девелопмент» являются две московские компании — ООО «КОРТРОС» (г. Москва) и ООО «ХОЙК ИНВЕСТ» (г. Москва).

Ранее ГК «КОРТРОС» сообщила, что в 2025 году планирует приступить к строительству жилого квартала на Острове. В нём будут предложения премиум и комфорт-классов, а общая площадь составит более 100 тыс. кв. м. Также заявлено строительство двух гостиничных комплексов площадью в 17 тыс. кв. м, коммерческие помещения на 10 тыс. кв. м. Отмечается, что девелопер планирует завершить реализацию проекта в 2031-м. Гендир группы компаний Станислав Киселёв заявлял, что компания намерена привлечь «лучшие мировые архитектурные бюро» для разработки проекта застройки Октябрьского острова.