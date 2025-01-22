Проект скандальной многоэтажки на проспекте Победы прошёл экспертизу

Проект строительства многоквартирного жилого дома со встроенным подземным паркингом и помещениями общественного назначения по проспекту Победы, 8 в Калининграде прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Проектную документацию подготовили ООО «Стандартпроект» и ООО «Балтситисервис» (Калининград). Положительное заключение получено 22 января 2025 года. Форма экспертизы — негосударственная. Указанный застройщик — Наталья Мазилкина.

Ранее жители Калининграда, принимавшие участие в общественных обсуждениях проекта поправок в Правила землепользования и застройки областного центра, высказались против увеличения этажности строительства в начале проспекта Победы, мотивируя это тем, что указанные изменения ухудшают условия проживания в данном районе. В частности, калининградцы обратили внимание, что размер земельного участка площадью 835 кв. м не соответствует параметрам застройки, предусмотренным для зоны Ж-2 (от 5 до 8 этажей).

Источник, знакомый с проектом, уверяет, что на указанном участке планируется возвести четырёхэтажный дом с мансардой, который будет построен «в стиле виллы Шмидта».

По данным Единого государственного реестра недвижимости земельный участок по проспекту Победы, 8, с кадастровым номером 39:15:111008:477 площадью 837 кв. м принадлежит Наталье Мазилкиной. Ей же принадлежит на праве собственности двухэтажный жилой дом довоенной постройки площадью 129,4 кв. м с кадастровым номером 39:15:111008:39, расположенный на этой территории. Право собственности на дом зарегистрировано в августе 2022 года. Наталья Мазилкина является сестрой спикера Заксобрания Калининградской области Андрея Кропоткина.