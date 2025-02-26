Областные власти выдали разрешение на строительство скандального дома на проспекте Победы в Калининграде. Согласно информации, размещённой региональным министерством градостроительной политики, положительное решение было принято 20 февраля 2025 года.

Четырёхэтажку планируют возвести на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111008:477 (пр. Победы, 8). Разрешение действует до 20 марта 2027 года. Общая площадь здания должна составить 2334,75 кв. метра. В доме предусмотрены встроенный подземный паркинг и помещения общественного назначения. Разрешение на строительство выдано физическому лицу, данные которого не разглашаются.

Отметим, 11 февраля в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» пресс-служба правительства сообщила, что министерство по градостроительной политике не располагает сведениями о рассмотрении проекта строительства многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом и помещениями общественного назначения по проспекту Победы, 8 на заседании архитектурно-градостроительного совета Калининградской области. «Разрешение на строительство министерством не выдавалось. По информации главного архитектора Калининградской области, указанный проект на рассмотрение Архитектурно-градостроительного совета не заявлялся», — говорилось в ответе.

Ранее жители Калининграда, принимавшие участие в общественных обсуждениях проекта поправок в Правила землепользования и застройки областного центра, высказались против увеличения этажности строительства в начале проспекта Победы, мотивируя это тем, что указанные изменения ухудшают условия проживания в данном районе. В частности, калининградцы обратили внимание, что размер земельного участка площадью 835 кв. м не соответствует параметрам застройки, предусмотренным для зоны Ж-2 (от 5 до 8 этажей).

Источник, знакомый с проектом, уверяет, что на указанном участке планируется возвести четырёхэтажный дом с мансардой, который будет построен «в стиле виллы Шмидта». Проект прошёл экспертизу 22 января. Указанный застройщик — Наталья Мазилкина. Форма экспертизы — негосударственная.