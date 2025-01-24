Эксперт: «Девелоперы столько жира накопили, что до конца жизни не растратят»

С середины декабря рынок недвижимости Калининградской области «наглухо встал». Об этом в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» сообщил вице-президент Гильдии риелторов Калининграда, генеральный директор риэлторской компании «Клипер-недвижимость» Олег Перевалов.

«Сделки открываются, но очень тяжело, очень долго. Звонков мало. Мы с середины декабря почти каждый день по всем нашим объектам в рекламе корректировали цену: на какие-то — на 20 тысяч, на какие-то — 100 тысяч — в зависимости от стоимости объекта. И это вообще не дало никакого эффекта», — рассказал Олег Перевалов.

Квартиры фактически уже подешевели за счёт обесценивания рубля, однако продавцам приходится дополнительно идти на существенный торг. Но для рынка недвижимости региона это «только в плюс», подчёркивает эксперт.

«Девелоперы, конечно, страдают. Но они, поверьте, за эти четыре года столько жира накопили, что до конца жизни не растратят. Поэтому их жалеть не надо. Банковский сектор тоже у нас очень спекулятивный. Я так считаю, это все эти вещи — оздоровление и экономики, и банковского, и девелоперского секторов», — отмечает Олег Перевалов. Для поддержания спроса застройщикам, по его мнению, придётся «включить голову», решая, что, где и как строить.

О том, какой прогноз дают эксперты рынка недвижимости региона на 2025 год, что будет со спросом и предложением, изменятся ли цены и на что пойдут застройщики, чтобы не потерять покупателей, читайте в публикации «Нового Калининграда» в понедельник, 27 января.