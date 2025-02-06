Компании «ТВ-Строй» разрешили построить апарт-комплекс в Светлогорске

ООО «ТВ-Строй» получило разрешение на строительство комплекса апартаментов у гостиницы «Волна» в Светлогорске. Разрешение на строительство выдано министерством градостроительной политики региона 30 января.

Компании разрешается возвести пятиэтажный комплекс на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010021:68 по адресу: Калининградский пр- кт, д. 68Б. Общая площадь комплекса составит 10528,02 кв. м. Согласно данным публичной кадастровой карты, уточнённая площадь участка составляет 5300 кв. м. Стоимость по кадастру — 21 994 417 руб. Разрешение на строительство действительно три года, до 30 января 2028.

Как следует из всероссийской системы проверки контрагентов, «ТВ-Строй» зарегистрирована в Калининграде на улице Алтайской 1-й. Директором и учредителем компании является Василий Тизларишвили.