Исследование: за год предложение новостроек выросло в Калининграде в 2,6 раза

За год предложение в сегменте новостроек выросло в Калининграде в 2,6 раза. Данные за январь 2024 и 2025 годов сравнили эксперты «Авито Недвижимости».

Спрос на новое жильё за тот же период увеличился на 9%, заметнее всего — в сегменте двухкомнатных (+15%) и трёхкомнатных квартир (+12%). Средняя стоимость объекта в новостройке составила в Калининграде 7,9 млн рублей. «Однушку» можно было приобрести в среднем за 6 млн. Стоимость квадратного метра — 134 тыс. рублей.

«Интерес к первичному жилью умеренно растёт на протяжении последнего полугодия. Например, в первый месяц 2025 года потенциальные покупатели интересовались новостройками на 10% чаще, чем в начале IV квартала 2024 года. Текущие значения спроса уступают абсолютным цифрам прошлого января, когда многим покупателям была доступна льготная ипотека. Тем не менее, за счёт снижения темпов вывода нового жилья застройщиками спрос и предложение сегодня приближены к равновесию, а цены остаются стабильными. Год к году средняя стоимость квартиры и квадратного метра на первичном рынке России практически не изменились», — прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито» Дмитрий Алексеев.

Спрос на вторичное жильё за год вырос в Калининграде на 18%. Покупкой готовых однокомнатных квартир в Калининграде стали интересоваться на 21% чаще. Интерес к «двушкам» вырос на 15%. Спрос на трёхкомнатные квартиры увеличился на 29%. Средняя стоимость готовой квартиры составила 7,3 млн рублей, «однушки» — 5,1 млн, цена квадратного метра — 125 тыс.