Эксперты подсчитали, на сколько за год вырос спрос на «вторичку» в Калининграде

За год спрос на вторичное жильё в Калининграде вырос на 18%. Такие данные, сравнив показатели января 2024 и 2025 годов, опубликовала пресс-служба «Авито Недвижимости».

Покупкой готовых однокомнатных квартир в Калининграде стали интересоваться на 21% чаще. Интерес к «двушкам» вырос на 15%. Спрос на трёхкомнатные квартиры увеличился на 29%.

Средняя стоимость готовой квартиры составила 7,3 млн рублей, «однушки» — 5,1 млн, цена квадратного метра — 125 тыс.

В среднем по России «квадрат» во «вторичке» в январе 2025 года стоил 133 тыс. рублей, весь объект — 7,7 млн.

В 2024 году спрос на вторичное жильё в Калининграде вырос на 14% по сравнению с прошлым годом.