Эксперты подсчитали, на сколько за год вырос спрос на «вторичку» в Калининграде

Фото: «Новый Калининград»
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Недвижимость

За год спрос на вторичное жильё в Калининграде вырос на 18%. Такие данные, сравнив показатели января 2024 и 2025 годов, опубликовала пресс-служба «Авито Недвижимости».

Покупкой готовых однокомнатных квартир в Калининграде стали интересоваться на 21% чаще. Интерес к «двушкам» вырос на 15%. Спрос на трёхкомнатные квартиры увеличился на 29%.

Средняя стоимость готовой квартиры составила 7,3 млн рублей, «однушки» — 5,1 млн, цена квадратного метра — 125 тыс.

В среднем по России «квадрат» во «вторичке» в январе 2025 года стоил 133 тыс. рублей, весь объект — 7,7 млн.

В 2024 году спрос на вторичное жильё в Калининграде вырос на 14% по сравнению с прошлым годом.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter