Власти Зеленоградска продают двухэтажный дом недалеко от парка

Власти Зеленоградска выставили на открытый аукцион нежилой двухэтажный дом довоенной постройки по ул. Чкалова, 12. Здание продается в собственность, участок под ним передается в аренду на 10 лет, следует из информации, опубликованной на сайте ФГИС «Торги».



Площадь нежилого здания — 283,2 кв.м, кадастровый номер участка — 39:05:010105:22. Новый собственник имущества получит также на десять лет право аренды земельного участка с кадастровым номером 39:05:010105:10 общей площадью 622 кв. м. Здание находится недалеко от городского парка «Плантаже».

Начальная цена имущества — 16,2 млн рублей. Торги назначены на 13 марта. Согласно данным геоинформационного портала, назначение участка — объекты культурно-досуговой деятельности.

Как ранее сообщал сайт администрации округа, дом был признан аварийным в 2018 году. В ноябре 2023 года власти приступили к его расселению. Новые квартиры они получили в домах по ул. Римской в пос. Малиновка.

Фото: торги.гов, геоинформационный портал