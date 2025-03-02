Власти Зеленоградска продают двухэтажный дом недалеко от парка

Власти Зеленоградска продают двухэтажный дом недалеко от парка Власти Зеленоградска продают двухэтажный дом недалеко от парка Власти Зеленоградска продают двухэтажный дом недалеко от парка
Все новости по теме: Приватизация муниципального имущества

Власти Зеленоградска выставили на открытый аукцион нежилой двухэтажный дом довоенной постройки по ул. Чкалова, 12. Здание продается в собственность, участок под ним передается в аренду на 10 лет, следует из информации, опубликованной на сайте ФГИС «Торги».

Площадь нежилого здания — 283,2 кв.м, кадастровый номер участка — 39:05:010105:22. Новый собственник имущества получит также на десять лет право аренды земельного участка с кадастровым номером 39:05:010105:10 общей площадью 622 кв. м. Здание находится недалеко от городского парка «Плантаже».

Начальная цена имущества — 16,2 млн рублей. Торги назначены на 13 марта. Согласно данным геоинформационного портала, назначение участка — объекты культурно-досуговой деятельности.

Как ранее сообщал сайт администрации округа, дом был признан аварийным в 2018 году. В ноябре 2023 года власти приступили к его расселению. Новые квартиры они получили в домах по ул. Римской в пос. Малиновка.

Фото: торги.гов, геоинформационный портал



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