Экспертиза одобрила проект строительства многоквартирного дома на Невского

Проект пятого этапа строительства многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Невского в Калининграде прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 13 марта. Документацию для экспертизы подготовила компания «Балтпроект-39». В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Негосударственная экспертиза».
Строительством займётся калининградское ООО «Балтик-скан-интернационал», зарегистрированный на улице Краснокаменной. По данным базы контрагентов, генеральным директором и учредителем компании является Вадим Шимко.