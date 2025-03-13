Исследование: за месяц спрос на новостройки в Калининграде вырос на 34%

За месяц спрос на новостройки в Калининграде вырос на 34%. Данные за январь и февраль 2025 года сравнили эксперты «Авито Недвижимости».

Отмечается, что за месяц увеличился интерес к однокомнатным (+21%), двухкомнатным (+36%), трехкомнатным квартирам (+45%) и студиям (1,9 раза). В среднем стоимость квартиры составляла 7,9 млн руб. Стоимость квадратного метра — 135 тыс.

По итогам февраля 2025 года дешевле всего купить квартиру в новостройке можно было в Ульяновске (5,4 млн), Ярославле (5,5 млн), Брянске (5,6 млн), Рязани (5,7 млн), Смоленске, Саратове и Ижевске (по 5,8 млн). Самые высокие цены были зафиксированы в Москве (24,5 млн), Сочи (21,8 млн), Казани (11,9 млн) и Санкт-Петербурге (11,3 млн).

«Несмотря на рост предложения на первичном рынке недвижимости в России, мы не ожидаем снижения цен на новостройки. Во-первых, в последние месяцы наметилось увеличение интереса к приобретению нового жилья — по сравнению с ноябрем 2024 года спрос на платформе вырос на 21%. Во-вторых, застройщики ограничены в маневрах с ценами из-за роста издержек на строительство и кредитных обязательств. Актуальным инструментом снижения финансовой нагрузки при покупке новостройки сегодня остаются рассрочки. Также многие застройщики предлагают скидки, поэтому при поиске жилья стоит внимательно изучить доступные предложения», — рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито» Дмитрий Алексеев.