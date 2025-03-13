Исследование: за месяц спрос на новостройки в Калининграде вырос на 34%

Все новости по теме: Недвижимость

За месяц спрос на новостройки в Калининграде вырос на 34%. Данные за январь и февраль 2025 года сравнили эксперты «Авито Недвижимости».

Отмечается, что за месяц увеличился интерес к однокомнатным (+21%), двухкомнатным (+36%), трехкомнатным квартирам (+45%) и студиям (1,9 раза). В среднем стоимость квартиры составляла 7,9 млн руб. Стоимость квадратного метра — 135 тыс.

По итогам февраля 2025 года дешевле всего купить квартиру в новостройке можно было в Ульяновске (5,4 млн), Ярославле (5,5 млн), Брянске (5,6 млн), Рязани (5,7 млн), Смоленске, Саратове и Ижевске (по 5,8 млн). Самые высокие цены были зафиксированы в Москве (24,5 млн), Сочи (21,8 млн), Казани (11,9 млн) и Санкт-Петербурге (11,3 млн).

«Несмотря на рост предложения на первичном рынке недвижимости в России, мы не ожидаем снижения цен на новостройки. Во-первых, в последние месяцы наметилось увеличение интереса к приобретению нового жилья — по сравнению с ноябрем 2024 года спрос на платформе вырос на 21%. Во-вторых, застройщики ограничены в маневрах с ценами из-за роста издержек на строительство и кредитных обязательств. Актуальным инструментом снижения финансовой нагрузки при покупке новостройки сегодня остаются рассрочки. Также многие застройщики предлагают скидки, поэтому при поиске жилья стоит внимательно изучить доступные предложения», — рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито» Дмитрий Алексеев.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter